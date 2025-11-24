PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen
Schwarzwald-Baar-Kreis) 26-Jähriger von drei Unbekannten geschlagen - Zeugen gesucht (23.11.2025)

Hüfingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen an der Aubachhalle in Mundelfingen. Ein 26-Jähriger hatte gegen 3:00 Uhr drei Männer von einer Veranstaltung der Landjugend ausgeschlossen, da diese in der Halle randalierten. Im Anschluss schlugen die Unbekannten auf den Mann ein und flüchteten unerkannt. Der 26-Jährige zog sich leichte Verletzungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 837830, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

