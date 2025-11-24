Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Lkr. Rottweil) - Verkehrsunfall aufgrund von Eisglätte - Zwei Personen verletzt (24.11.2025)

Aichhalden (ots)

Am frühen Montagmorgen ist es auf der Kreisstraße 5527 zwischen Aichhalden und Heiligenbronn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich zwei Personen schwere Verletzungen zugezogen haben.

Gegen 06:00 Uhr war ein 21-jähriger Mann mit seinem Chrysler 300C auf der Waldmössinger Straße in Fahrtrichtung Flugplatzweg unterwegs, als er aufgrund von Eisglätte in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet. Der Wagen querte die Fahrbahn und prallte mit der linken Seite gegen einen entgegenkommenden BMW 3er eines 47-jährigen Mannes. Durch den Frontalaufprall schleuderte der BMW nach hinten und kam im angrenzenden Acker zum Stehen.

Der BMW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Chrysler zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum transportiert.

An beiden Autos entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die K5527 musste während der Unfallaufnahme und Reinigung mehrere Stunden gesperrt werden.

