POL-KN: (Oberndorf-Lindenhof

Lkr. Rottweil) - Zwei Unbekannte greifen 20-Jährige an - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (21.11.2025)

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Am Freitagabend sind zwei unbekannte Personen in der Rosäckerstraße auf eine 20-jährige Frau losgegangen.

Gegen 18:30 Uhr lief die Frau von der Rosäckerstraße in Richtung Hohenbergstraße, als die Unbekannten sie vor der dortigen Kapelle angriffen.

Einer der Täter legte ihr die Hand über den Mund und hielt sie fest, während der andere sie mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Frau erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und fiel bewusstlos zu Boden. Als sie wieder zu sich kam, waren die Täter bereits geflüchtet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges in der Rosäckerstraße oder in der Nähe der Kapelle bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

