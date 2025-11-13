PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Drei Unbekannte bereichern sich in Tankstelle - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte aus einer Tankstelle in der Möhlstraße Waren aus der Auslage. Im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr betraten drei Männer den Verkaufsraum und verstauten unterschiedliche Waren in mitgebrachten Plastiktüten. Im Anschluss verließen sie die Örtlichkeit schnellen Schrittes in unterschiedliche Richtungen mit samt der gefüllten Tüten und ohne die Ware zu bezahlen. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte den Diebstahl und machte einen weiteren Zeugen hierauf aufmerksam, welcher kurzzeitig die Verfolgung eines Täters aufnahm. Im Zuge der Flucht riss seine Plastiktüte und das Diebesgut fiel zu Boden. Der Täter ließ die gestohlenen Gegenstände zurück und flüchtete zu Fuß von der Örtlichkeit.

Die Täter sollen alle männlich, etwa 50 Jahre alt und ungefähr 170 cm bis 180 cm groß gewesen sein. Des Weiteren hätten die Drei eine normale Statur gehabt und verdreckte Kleidung getragen.

Der Diebstahlschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Schwetzingerstadt des Polizeireviers Mannheim-Oststadt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

