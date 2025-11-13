Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug stürzt Böschung herunter - Fahrer bleibt unverletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag verursachte ein 18-jähriger Autofahrer einen Unfall, als er mit seinem Lotus Elan auf der L 535 zwischen den Abzweigen Heiligkreuzsteinach und Lampenhain unterwegs war.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor der junge Autofahrer gegen 15:10 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter eine Böschung hinunter.

Der 18-Jährige konnte eigenständig das Fahrzeug verlassen und wurde von den eingesetzten Rettungskräften vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der junge Mann unverletzt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste aus der Böschung geborgen und abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Fahrzeugs wurden beide Fahrtrichtungen der L 535 im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell