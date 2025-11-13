Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ladendiebe stehlen Schnaps und greifen Ladendetektiv an

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 17:15 Uhr versuchten ein 38-Jähriger und sein unbekannter Begleiter jeweils zwei Flaschen Schnaps in einem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße zu stehlen. Beide versteckten ihre Beute hierbei im Hosenbund. An der Kasse bezahlten sie nur eine Flasche Bier und wurden dann vom Ladendetektiven im Bereich des Ausgangs angesprochen. Der 38-Jährige versuchte, mit der noch in der Hand gehaltenen Bierflasche auf den Detektiven einzuschlagen. Diesem gelang es jedoch den Schlag abwehren und den Dieb zu Boden zu bringen. Dem unbekannten Begleiter des Diebes gelang hiernach unerkannt die Flucht. Eine Streife vom Polizeirevier Mannheim Neckarstadt nahm sich des Festgenommenen an. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

