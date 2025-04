Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Unbekannter beschädigt Straßenlaterne - Zeugenhinweise erbeten

Sank Alban (Donnersbergkreis) (ots)

Eine Zeugin informierte die Polizei Rockenhausen, dass am Sonntag, 13. April 2025, vermutlich in der Zeit von 13:00 Uhr und 13:45 Uhr ein Fahrzeugführer eine Straßenlaterne in der Hauptstraße in Sankt Alban beschädigte und die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vor Ort konnten Lackspuren und Fahrzeugteile und damit Hinweise auf das verursachende Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Dennoch fragt die Polizei Rockenhausen: Wer hat Beobachtungen zu dem Unfall gemacht? Wer kann weitere Angaben zu dem möglichen Unfallfahrzeug in der Hauptstraße machen? Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Rufnummer 0631 369 14699 oder pirockenhausen@polizei.rlp.de melden. |DSI

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell