Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertige Gegenstände aus Einfamilienhaus entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend wurden mehrere hochwertige Gegenstände aus einem Einfamilienhaus in der Bammentaler Straße entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft schlug im Zeitraum zwischen 18:10 Uhr und 22:15 Uhr eine Fensterscheibe einer Terrassentür ein, um in das Innere des Wohnanwesens zu gelangen.

In mehreren Räumen wurde nach Wertgegenständen gesucht. Ersten Ermittlungen zufolge öffnete der oder die Unbekannte eine Glasvitrine und entwendete daraus neben einer goldenen antiken Taschenuhr auch zwei Münzen sowie weitere Gegenstände aus Gold. Darüber hinaus nahm die unbekannte Täterschaft auch den Inhalt einer Schmuckschatulle sowie weitere Erbstücke an sich, bevor sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließ.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann bislang nicht genau beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Fachbereich für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen wurden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

