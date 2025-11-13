Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schaufensterscheibe mit Kanaldeckel eingeschlagen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:00 Uhr zerstörte eine unbekannte Täterschaft die Schaufensterscheibe einer Schneiderei in der Seckenheimer Hauptstraße. Ein Anwohner war durch einen lauten Knall und anschließendem Gelächter zweier Personen geweckt worden. Eine von dem Zeugen verständigte Streife des Polizeirevier Ladenburgs stellte vor Ort fest, dass die Scheibe der Schneiderei mit einem Kanaldeckel eingeschlagen worden war. Zudem waren mehrere Schaufensterpuppen aus dem Geschäft getragen, beschädigt und in den umliegenden Straßen zurückgelassen worden. Die Herkunft des Kanaldeckels sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, die sachdientliche Hinweise zur Tat oder der Herkunft des Kanaldeckels mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203 93050 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell