Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung - 22-Jähriger nach Streit im Betäubungsmittelmilieu schwer verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Freitag (04.07.2025) gerieten zwei Männer aus noch ungeklärter Ursache gegen 23:40 Uhr am Bodelschwinghplatz in einen Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte. Dabei verletzte der 40-Jährige seinen Kontrahenten (22) mit einem scharfen Gegenstand im Gesicht. Worum es sich bei dem Gegenstand handelt, ist noch unklar. Dem 40-Jährigen polizeibekannten Mann gelang zunächst die Flucht. Er wurde später durch intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Der 22-Jährige musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Die Beamten legten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Nach bisherigen Ermittlungen fand die Auseinandersetzung im Betäubungsmittelmilieu statt. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell