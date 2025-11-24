Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannte versuchen Fahrzeuge zu öffnen - Polizei sucht Zeugen (23.11.2025)

Aldingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Aldingen zu mehreren versuchten und einem erfolgreichen Diebstahl aus abgestellten Fahrzeugen gekommen.

Unbekannte Täter machten sich zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr an mehreren Fahrzeugen in der Jahnstraße, Wiesenstraße, Lupfenstraße und Am Tann zu schaffen. In der Jahnstraße durchsuchten die Täter mehrere unverschlossene Fahrzeuge, entwendeten jedoch nichts. In der Lupfenstraße sowie in der Wiesenstraße versuchten die Täter auf einem Parkplatz mehrere Fahrzeuge zu öffnen, ließen es aber bei dem Versuch.

In der Straße "Am Tann" entwendeten die Unbekannten eine geringe Menge Bargeld sowie eine Bankkarte aus einem im Fahrzeug befindlichen Geldbeutel.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeuge immer ordnungsgemäß verschlossen werden sollten, auch wenn sie nur für kurze Zeit abgestellt sind. Wertgegenstände sollten nach Möglichkeit nicht sichtbar im Fahrzeug liegen gelassen werden, um potenzielle Diebe nicht zu einem Zugriff zu verleiten. Achten Sie darauf, dass alle Türen und Fenster vollständig geschlossen sind, um Diebstählen vorzubeugen.

