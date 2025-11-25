Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Tuttlingen) Ein Unfallort, zwei Unfälle - ein Leichtverletzter und 10.000 Euro Sachschaden (24.11.2025)

Am Montagabend haben sich auf der Bundesstraße 523 innerhalb weniger Minuten an einem Unfallort gleich zwei Unfälle ereignet. Gegen 22:30 Uhr kam zunächst eine 46-jährige Frau mit ihrem Honda in Fahrtrichtung Tuttlingen zwischen Talheim und dem Konzenberg nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit der Schutzplanke und kam im Grünstreifen zum Stehen. Bis zum Eintreffen des erforderlichen Abschleppdienstes sicherten die Polizeibeamten die Gefahrenstelle mit ihrem Polizeiauto ab und kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

Nur kurze Zeit später fuhr der VW eines 33-Jährigen an die Unfallstelle heran. Trotz Absicherung geriet der Wagen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der VW kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Erdhügel und kippte zur Seite. Die Unfallbeteiligten des ersten Verkehrsunfalls sowie die eingesetzten Polizeibeamten befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise hinter der Leitplanke und waren nicht in Gefahr. Der 33-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beider Unfälle belief sich auf etwa 10.000 Euro.

