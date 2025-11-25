Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, L 440

Lkr. Tuttlingen) Auto schleudert in Grünstreifen - Fahrer schwer verletzt (24.11.2025)

Emmingen-Liptingen (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hat sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignet. Ein 36-jähriger Mann war gegen 11:45 Uhr mit seinem Ford auf der Landesstraße 440 von Eigeltingen kommend in Richtung Bundesstraße 14 unterwegs. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor der 36-Jährige die Kontrolle über sein Auto, der Wagen geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Ford löste eine automatische Notrufmeldung über das E-Call-System aus, so dass die Rettungsleitstelle unmittelbar den Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie die Polizei verständigte.

Der 36-Jährige zog sich durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Die Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen rettete den Mann aus seinem Auto und übergab ihn dem Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der Schaden am Auto belief sich auf etwa 10.000 Euro.

