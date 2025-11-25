Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Böhringen, Lkr. Konstanz) Falsche Dachdecker betrügen Senior - Polizei sucht Zeugen (24.11.2025)

Radolfzell, Böhringen (ots)

Falsche Handwerker haben am Montagmittag in der Straße "Reute" einen Mann betrogen und dabei mehrere hundert Euro erbeutet. Gegen 13.30 Uhr tauchten zwei unbekannte Männer an der Wohnanschrift des 83-Jährigen auf und gaben an, für bereits vereinbarte Dachdeckerarbeiten einen Teil des Kostenvoranschlags vorab kassieren zu müssen. Da der Senior tatsächlich eine Firma mit Arbeiten am Dach beauftragt hatte, stellte er die Forderung der Männer nicht in Frage und bezahlte den geforderten Betrag. Anschließend fuhren die Betrüger mit einem schwarzen Kombi und dem Geld davon.

Zu einem der beiden unbekannten Männer liegt folgende Beschreibung vor: etwa 185 Zentimeter groß, ungefähr 50 Jahre alt, normale Statur, mittellange, dunkle Haare. Er war dunkel gekleidet, trug jedoch weiße Turnschuhe. Zudem rauchte der Mann.

Sachdienliche Hinweise zu dem dunklen Kombi und der Identität der Betrüger nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 047732 95066-0 entgegen.

