Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) - Unfallflucht im Begegnungsverkehr mit 3000 Euro Sachschaden: Polizei bittet um Hinweise (25.11.2025)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vom frühen Dienstagmorgen. Eine 19-jährige Frau war gegen 6:45 Uhr mit ihrem BMW auf der Straße "Unterdorf" unterwegs, als ihr ein grauer Kleinwagen entgegenkam. Im Begegnungsverkehr streiften die beiden Autos einander. Während die Geschädigte anhielt, setzte der andere Wagen seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zum flüchtigen Kleinwagen aufgenommen. Das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 4770, nimmt Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell