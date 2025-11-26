Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, A 81

Lkr. Rottweil) - Mercedes mit Sommerreifen kollidiert mit Tanklastzug: Autobahn 81 für vier Stunden in Richtung Stuttgart gesperrt (25.11.2025)

Deißlingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Tanklastzug hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für eine etwa vierstündige Sperrung der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart gesorgt. Ein 43-jähriger Mann war gegen 23:30 Uhr mit seinem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil unterwegs. Vermutlich aufgrund ungeeigneter Sommerreifen und nicht angepasster Geschwindigkeit auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn geriet der Mercedes ins Schleudern und kollidierte mit einem vorausfahrenden Tanklastzug. In der Folge kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke.

Der 43-Jährige zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

Da am Tanklastzug ein Gasaustritt nicht ausgeschlossen werden konnte, sperrte die Polizei die Autobahn zunächst in beide Fahrtrichtungen. Die Rettungsleitstelle alarmierte ein Großaufgebot von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk sowie Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte konnten schließlich Entwarnung geben, so dass die Sperrung in Richtung Singen gegen 0:15 Uhr wieder aufgehoben wurde. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart blieb für die Dauer der Bergungsarbeiten weiter gesperrt. Gegen 4:00 Uhr gab die Polizei den Verkehr wieder frei. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden belief sich auf etwa 135.000 Euro.

