Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sportplatz durch Auto erheblich beschädigt - 25.000 Euro Sachschaden: Polizei bittet um Hinweise (24.11.2025)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Fall von Vandalismus auf dem Sportplatz des SSC Donaueschingen 1976 e.V. Unbekannte drifteten zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Montag, 17:00 Uhr, mit einem Auto auf dem Rasen und beschädigten diesen erheblich. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 837830, entgegen.

