Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald-Baar-Kreis) Sportplatz durch Auto erheblich beschädigt - 25.000 Euro Sachschaden: Polizei bittet um Hinweise (24.11.2025)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Fall von Vandalismus auf dem Sportplatz des SSC Donaueschingen 1976 e.V. Unbekannte drifteten zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Montag, 17:00 Uhr, mit einem Auto auf dem Rasen und beschädigten diesen erheblich. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 837830, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
