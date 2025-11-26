PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen
Lkr. Tuttlingen) Goldfarbener Ford Fiesta beschädigt Außenspiegel und fährt davon: Polizei bittet um Hinweise (25.11.2025)

Spaichingen (ots)

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei in Spaichingen zu einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmittag gegen 12:00 Uhr in der Robert-Koch-Straße. Vermutlich ein goldfarbener Ford Fiesta beschädigte bei der Vorbeifahrt einen ordnungsgemäß in Richtung ehemaliges Krankenhaus geparkten Audi am Außenspiegel. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Ford dürfte vermutlich ebenfalls am Außenspiegel beschädigt sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 93180, entgegen.

