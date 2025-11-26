PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen
Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Café-Bar ein: Polizei bittet um Hinweise (25.11.2025)

Spaichingen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 8:00 Uhr, und Dienstag, 11:00 Uhr, sind Unbekannte in eine Café-Bar in der Hauptstraße eingebrochen. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zugang zur Gaststätte verschafft hatten, brachen sie im Gastraum mehrere Spielautomaten auf. Die Einbrecher entwendeten das vorhandene Bargeld und flüchteten unerkannt. Sowohl der entstandene Sachschaden als auch die Höhe des Diebesgutes können bislang nicht näher beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 93180, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

