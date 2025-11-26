Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter greift 34-Jährige (25.11.2025)

Radolfzell (ots)

Am Dienstagabend hat ein Unbekannter im Bereich der Kreuzung Obertorstraße/Bahnhofstraße eine Frau angegriffen. Kurz nach 18 Uhr versuchte ein Unbekannter einer 34-Jährigen das Handy aus der Hand zu reißen, was ihm jedoch aufgrund Gegenwehr der Frau nicht gelang. Nachdem die 34-Jährige zudem begann laut um Hilfe zu schreien schlug ihr der unbekannte Täter ins Gesicht und flüchtete anschließend in Richtung Kirche.

Zu dem Angreifer ist lediglich bekannt, dass er in "jugendlichem" Alter und etwa 160-165 Zentimeter groß war und eine schwarze Jacke oder einen Mantel trug.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell