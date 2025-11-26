Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) 75-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise! (26.11.2025)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Die Polizei sucht seit Dienstagabend nach dem 75-jährigen Wolfgang H., nachdem ihn Angehörige vermisst gemeldet hatten.

Der 75-jährige verließ die Wohnanschrift in Ludwigshafen am Bodensee am Morgen des 24.11.25 mit seinem Auto und kehrte bislang nicht wieder zurück. Das Fahrzeug konnte am 25.11.2025 verschlossen und geparkt auf einem Parkplatz in der Nähe des Campingplatzes Schachenhorn festgestellt werden.

Diverse Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Antreffen des Vermissten.

Da der 75-Jährige auf Medikamente angewiesen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Wolfgang H. sich in einer hilflosen Lage befindet.

Zuletzt war der 75-Jährige mit einer blauen Steppjacke, einem karierten Hemd, blauen Jeans und schwarzen Puma-Schuhen bekleidet.

Ein Bild des vermissten Wolfgang H. ist unter folgendem Link im Internet veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bodman-ludwigshafen-vermisstenfahndung/

Personen, die den Vermissten gesehen haben oder die sonst Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell