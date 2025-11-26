Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 21-Jähriger schlägt Scheibe an Wahlkreisbüro der AfD ein (25.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Am späten Dienstagabend ist es an einem Gebäude in der Färberstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Gegen 23.30 Uhr teilte ein Zeuge einen lediglich mit Bademantel bekleideten Mann mit einer Gitarre mit, der soeben eine Scheibe am Wahlkreisbüro der AfD eingeschlagen habe und nun mit einem Fahrrad geflüchtet sei.

Im Rahmen der umgehenden Fahndung trafen die Beamten kurz darauf auf den 21-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Im Inneren des beschädigten Gebäudes fanden sie die Gitarre des jungen Mannes und davor einen Hammer, mit dem er die Scheibe einschlug. Der 21-Jährige, der angab unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, musste auf Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwältin eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er anschließend auf die Straße entlassen. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen der Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell