Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Unfallflucht in der Ruhe-Christi-Straße - blauen Ford Fiesta angefahren und geflüchtet: Polizei bittet um Hinweis (26.11.2025)

Rottweil (ots)

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht vom Mittwochmorgen in der Ruhe-Christi-Straße. In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr hatte vermutlich ein silber-roter Sprinter mit Pritschenaufbau einen vor einer Apotheke geparkten, blauen Ford Fiesta beim Ausparken angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Kleinlastwagen im Anschluss davon. Nach Angaben der Geschädigten könnte der Sprinter zu einer Baufirma gehört haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 4770, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell