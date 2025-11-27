PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald-Baar-Kreis) - Sachbeschädigung und Körperverletzung: 34-Jährige zeigt aggressives Verhalten (26.11.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Mittwochabend ist es im Bereich des Schwarzwald-Baar-Centers unter anderem zu einer Sachbeschädigung und Körperverletzung gekommen.

Gegen 18:30 Uhr riss eine 34-jährige ohne erkennbaren Grund das hintere Kennzeichen eines geparkten Autos ab und beschädigte die Motorhaube mit Faustschlägen. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Frau eine 19-jährige Frau mehrfach beleidigte und ihr auf den Brustkorb schlug.

Aufmerksame Passanten hielten die 34-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei fest. Aufgrund ihres alkoholisierten und aggressiven Verhaltens war eine normale Kommunikation nicht möglich. Bei der Festnahme trat die Frau gegen die Innenverkleidung des Streifenwagens, woraufhin die Polizisten ihr eine Fußfessel anlegten. Zudem versuchte sie, die Polizisten anzuspucken, weshalb eine Spuckhaube zum Einsatz kam.

Die Beamten verbrachten die Dame aufgrund ihres Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren