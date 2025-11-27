Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Sachbeschädigung und Körperverletzung: 34-Jährige zeigt aggressives Verhalten (26.11.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Mittwochabend ist es im Bereich des Schwarzwald-Baar-Centers unter anderem zu einer Sachbeschädigung und Körperverletzung gekommen.

Gegen 18:30 Uhr riss eine 34-jährige ohne erkennbaren Grund das hintere Kennzeichen eines geparkten Autos ab und beschädigte die Motorhaube mit Faustschlägen. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Frau eine 19-jährige Frau mehrfach beleidigte und ihr auf den Brustkorb schlug.

Aufmerksame Passanten hielten die 34-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei fest. Aufgrund ihres alkoholisierten und aggressiven Verhaltens war eine normale Kommunikation nicht möglich. Bei der Festnahme trat die Frau gegen die Innenverkleidung des Streifenwagens, woraufhin die Polizisten ihr eine Fußfessel anlegten. Zudem versuchte sie, die Polizisten anzuspucken, weshalb eine Spuckhaube zum Einsatz kam.

Die Beamten verbrachten die Dame aufgrund ihres Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell