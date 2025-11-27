Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus in Friedingen (26.11.2025)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Mittwochabend ist es in der Böhringer Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Im Zeitraum zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendete dort Bargeld. Ob der Täter noch weitere Gegenstände gestohlen hat Bedarf weiterer Abklärungen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Böhringer Straße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen, zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Konstanz vereinbaren - für den Landkreis Konstanz unter der Tel. 07531 995-1044.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell