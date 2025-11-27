Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lkr. Konstanz, Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen, Rottweil) Landesweite Kontrollwoche: Verkehrspolizei stellt 44 Verstöße im gewerblichen Güter- und Personenverkehr fest (27.11.2025)

Konstanz (ots)

Insgesamt 44 Verstöße haben spezialisierte Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil bei der landesweiten Kontrollwoche "Gewerblicher Güter- und Personenverkehr" festgestellt. Im Zeitraum vom 17.11.2025 bis 20.11.2025 führten die Beamten an fünf Tagen auf der Autobahn 81, den Bundesstraßen 31 und 314, sowie am Grenzübergang zur Schweiz bei Bietingen stationäre Kontrollen durch.

Das Hauptaugenmerk lag insbesondere auf Lastkraftwagen. Die Einsatzkräfte führten hierbei ganzheitliche Kontrollen durch. Neben Verstößen gegen die vorgeschriebene Lenk- und Ruhezeit, stellte die Verkehrspolizei auch mangelnde Ladungssicherung, Überladung oder übergroße Ladung fest. Drei Personen konnten ohne gültige Fahrerlaubnis angetroffen werden. Zwei Fahrzeuge waren nicht ordnungsgemäß versichert. Ein Kennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben - dieses entstempelten die Beamten noch an Ort und Stelle.

Die Polizei wird auch weiterhin den gewerblichen Güter- und Personenverkehr fest im Blick behalten und sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen durchführen. Durch diese Maßnahmen soll die Verkehrssicherheit verbessert und die Zahl der Verkehrsunfälle reduziert werden.

