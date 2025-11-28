Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) Scheune mit mehreren Oldtimern ausgebrannt - 200.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (28.11.2025)

Aldingen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Scheune mit mehreren Oldtimern ausgebrannt. Gegen 01:15 Uhr teilte ein Passant der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Bereich einer ehemaligen Brauerei in der Spaichinger Straße mit. Beim Eintreffen der Einsätzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befand sich die Scheune bereits in Vollbrand. Im Gebäude befanden sich nach Angaben des Besitzers mehrere Oldtimer und Motorräder.

Durch die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren aus Aldingen, Spaichingen und Trossingen, konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Neubau verhindert werden. Die Hitzeentwicklung beschädigte jedoch die Fassade und Fenster des leerstehenden Gebäudes. Vorsorglich räumten die Einsätzkräfte für die Dauer der Löscharbeiten ein im Nahbereich befindliches Mehrfamilienhaus. Für die Anwohner bestand keine Gefahr. Verletzt wurde niemand.

Die Scheune sowie die darin befindlichen Oldtimer wurden durch den Brand zerstört. Der Sachschaden wird bislang auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tuttlingen, Tel. 07461 9410, entgegen.

