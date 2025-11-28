Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Lkr. Rottweil) Auto überfährt Verkehrsinsel und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise (27.11.2025)

Dunningen (ots)

Ein schwarzer Kleinwagen hat am Donnerstagabend eine Verkehrsinsel in der Rottweiler Straße überfahren und ist anschließend in Richtung Lackendorf geflüchtet. Gegen 21:30 Uhr war ein unbekanntes Auto von der Ortsmitte kommend in Richtung Rottweil unterwegs. Kurz vor der Eschachstraße überfuhr der Wagen eine Verkehrsinsel sowie die darauf befindlichen Verkehrszeichen und riss sich vermutlich die Ölwanne auf. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Unbekannte die Unfallstelle und fuhr zunächst durch angrenzende Straßen. Schließlich bog er am Kreisverkehr von der Rottweiler Straße auf die Kreisstraße K 5547 in Richtung Lackendorf ab und fuhr davon.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen schwarzen Kleinwagen, mit zum Unfallzeitpunkt weißen Dach - hierbei ist unklar, ob das Dach nur schneebedeckt oder weiß lackiert war. Das Auto dürfte außerdem Öl verlieren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell