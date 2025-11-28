Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Aggressives Verhalten in Kebabimbiss - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung und Sachbeschädigung (27.11.2025)

Mönchweiler (ots)

Am Donnerstagabend haben zwei unbekannte Männer in einem Kebabimbiss in der Hindenburgstraße eine Auseinandersetzung verursacht.

Gegen 21:45 Uhr saßen die Männer zunächst ruhig an einem Tisch und aßen eine Pizza. Als sie das Lokal verlassen wollten, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, als ein Mitarbeiter sie nach dem Bezahlen fragte. Im Verlauf des Streits schlug einer der Männer dem Mitarbeiter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der andere warf eine Glasflasche gegen ein Fenster neben der Eingangstür, das daraufhin zerbrach.

Die beiden Männer verließen daraufhin das Lokal und gingen in Richtung Ortsmitte Mönchweiler.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07724 9495-00 beim Polizeirevier St. Georgen zu melden.

