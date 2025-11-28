Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) 27-jährige VW-Fahrerin fährt in parkende Autos und verursacht über 10.000 Euro Schaden (27.11.2025)

Schramberg (ots)

Eine kurze Unaufmerksamkeit hat vermutlich am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos geführt. Eine 27-jährige Frau war mit ihrem UP! auf der Schillerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Hierbei kam sie kurz nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW sowie einem davor abgestellten Mercedes-Benz. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes noch auf einen weiteren, davor befindlichen Mercedes-Benz, aufgeschoben. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

