Zollernalbkreis) - Nachtragsmeldung zum Diebstahl eines Audi Q7 - Wagen bei Bisingen aufgefunden (27.11.2025)

Nach der Pressemeldung vom 21.11.2025 zum Diebstahl eines Audi Q7 in der Zeppelinstraße in Mühlheim an der Donau (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6163717) gibt es nun neue Entwicklungen.

Am Donnerstagnachmittag wurde der gestohlene Audi im Bereich der Kläranlage Bisingen an der B463 aufgefunden.

Die Ermittlungen zur Aufklärung des Diebstahls und der Umstände, die zum Abstellen des Wagens führten, dauern an.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise. Zeugen, die im Zeitraum zwischen dem 21.11.2025 und dem Auffinden des Audis verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kläranlage Bisingen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim unter der Telefonnummer 07463 9961-0 zu melden.

