Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte brechen in Pizzeria ein und plündern Automaten

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum 22.11.2025 in eine Pizzeria am Wiesenhügel in Erfurt eingebrochen. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam die Zugangstür zum Gewerbeobjekt und verschafften sich auf diesem Weg Zutritt zu dem Gemeinschaftsflur. Anschließend wurden im Inneren eine weitere Tür sowie ein Fenster mit Gewalt geöffnet, um in einen angrenzenden Raum der Pizzeria zu gelangen. Dort befanden sich zwei Spielautomaten. Die Glücksspielgeräte wurden ebenfalls mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufgebrochen und das darin befindliche Geld in unbekannter Höhe entwendet. Wie viele Personen letztendlich an der Tat beteiligt waren, ist derzeit unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (LE)

