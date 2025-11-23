Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Farbanhaftungen an den Händen überführte Graffiti-Täter

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beobachtete ein Zeuge gegen Mitternacht in der Erfurter Innenstadt mehrere Personen, die eine Hauswand und einen Stromkasten beschmierten. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte eine Personengruppe im Nahbereich festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass zwei der Personen als Täter in Betracht kamen, da sie entsprechende Tatmittel bei sich führten und frische, verräterische Farbanhaftungen an den Händen hatten, die farblich zum Graffiti passten. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich. Gegen die beiden Personen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. (MH)

