Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Mülltonnen in der Innenstadt angezündet - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden kam es in Erfurt zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Im Bereich der Michaelisstraße/Pergamentergasse setzten Unbekannte kurz vor 04:00 Uhr zwei Mülltonnen in Brand, so dass diese vollständig ausbrannten. Zudem wurde durch das Feuer ein Stromkasten in Mitleidenschaft gezogen und angeschmort. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann gegenwärtig noch nicht gesagt werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Ergreifen der Täter. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0303273 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (DS)

