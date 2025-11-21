Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Umzugshelfer geraten aneinander

Erfurt (ots)

In Erfurt eskalierte gestern Nachmittag ein Umzug. Gegen 15:00 Uhr gerieten zwei 42 und 38 Jahre alte Umzugshelfer in der Ruhrstraße aneinander. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten schlug der Ältere dem Jüngeren mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass beide Kontrahenten mit über 2,3 bzw. über drei Promille stark alkoholisiert waren. Zu allem Überfluss stellten die Polizisten bei einem weiteren 56-jährigen Helfer einen offenen Haftbefehl fest. Damit war der Umzug schließlich endgültig beendet. Neben einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 42-Jährigen ging es für den 56-Jährigen direkt ins nächste Gefängnis. (DS)

