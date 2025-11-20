Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebstahl endet mit Untersuchungshaft

Erfurt (ots)

Ein Ladendiebstahl in Erfurt endete gestern für einen 27-jährigen Mann mit weitreichenden Folgen. Der Tatverdächtige stahl kurz nach 14:00 Uhr in einem Supermarkt in der Kranichfelder Straße Waren im Wert von mehr als 50 Euro. Als er das Geschäft verlassen wollte, wurde er durch einen Ladendetektiv angesprochen. Der 27-Jährige zog daraufhin ein Einhandmesser aus seiner Jackentasche und bedrohte den 56-jährigen Detektiv. Anschließend flüchtete er, konnte jedoch durch Polizisten an einer Straßenbahnhaltestelle gestellt werden. Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen. Er wird heute Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der über seine Unterbringung in einem Gefängnis entscheidet. (SO)

