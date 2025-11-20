Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch mit Sachbeschädigung in Pizzalieferdienst
Erfurt (ots)
Auf einen Pizzalieferdienst hatten es Unbekannte in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch hebelten die Täter mit Gewalt die Tür zu dem Schnellrestaurant im Juri-Gagarin-Ring auf. Anschließend durchwühlten die Einbrecher die Räume und stahlen u. a. etwa 2.500 Euro Bargeld. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung ein. (DS)
