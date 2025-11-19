LPI-EF: Unbekannte zerkratzen Opel in Erfurt

Erfurt (ots) - Bereits am Samstag erhielt eine 40-Jährige in Erfurt als Wechselgeld einen falschen 20-Euro-Schein. Da die Frau zunächst keine Auffälligkeiten bemerkte, nahm sie den Schein an. Als sie ihn gestern als Zahlungsmittel verwenden wollte, fielen fehlende Sicherheitsmerkmale auf und der Schein wurde als Falsifikat erkannt. Die 40-Jährige wandte sich daraufhin an die Polizei und erstattete Strafanzeige. Wer ...

