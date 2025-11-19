Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unbekannte zerkratzen Opel in Erfurt
Erfurt (ots)
In den vergangenen Tagen wurde ein Auto in Erfurt beschädigt. Wie der Polizei gestern Abend bekannt wurde, war der Opel eines 62-jährigen Mannes in der Heyderstraße geparkt gewesen. Unbekannte versahen das Auto mit mehreren Kratzern im Lack. Der entstandene Sachschaden dem Fahrzeug wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. (SO)
