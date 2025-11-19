Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln
Erfurt (ots)
Gestern Abend wurden Kennzeichentafeln im Erfurter Stadtteil Berliner Platz gestohlen. Ein Anwohner beobachtete um 18:15 Uhr zwei Männer, welche sich in der Hanoier Straße an einem VW zu schaffen machten. Die Unbekannten rissen die beiden Kennzeichentafeln vom Auto und flüchteten. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht gestellt werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell