Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei stoppt Raser auf der B 217 - Führerschein beschlagnahmt

Hameln (ots)

Am Mittwoch (05.11.2025), gegen 20:45 Uhr, fiel einer zivilen Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden auf der Bundesstraße 217 in Höhe Hachmühlen ein SUV der Marke Hyundai auf, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hameln unterwegs war.

Im Verlauf der anschließenden Verfolgung wurde festgestellt, dass der Fahrer den Pkw mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h (zulässig: 100 bzw. 70 km/h) führte. Zudem überholte er trotz eines bestehenden Überholverbots in einem unübersichtlichen Kurvenbereich einen vorausfahrenden Pkw.

Der 33-jährige Fahrer aus Bad Pyrmont konnte schließlich durch die Einsatzkräfte gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit) eingeleitet.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell