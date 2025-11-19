PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Vier Autofahrer bei zwei Verkehrsunfällen auf der B4 verletzt

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen kam es auf der Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Erfurt zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt vier Autofahrer verletzt wurden. Gegen 06:40 Uhr kollidierte zunächst ein 58-jähriger Transporter-Fahrer zwischen der Anschlussstelle Kühnhausen und der Anschlussstelle zur Autobahn 71 mit einer 47-jährigen Hyundai-Fahrerin, die aufgrund einer Baustelle verkehrsbedingt anhalten musste. Im Anschluss an den ersten Unfall kam es aufgrund des dadurch entstandenen Rückstaus zu einem weiteren Auffahrunfall, bei dem eine 52-jährige Renault-Fahrerin mit einer 40-jährigen VW-Fahrerin kollidierte. Alle vier Unfallbeteiligten wurden bei den Zusammenstößen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es für über zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B4. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

