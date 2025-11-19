PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall im Erfurter Süden

Erfurt (ots)

Heute Morgen kam es im Erfurter Süden zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 07:00 Uhr fuhren ein 45-jähriger VW-Fahrer und eine 72-jährige Hyundai-Fahrerin auf der Rudolstädter Straße in Richtung Urbich. Nach ersten Erkenntnissen musste der vorausfahrende VW-Fahrer auf Höhe der Konrad-Adenauer-Straße verkehrsbedingt anhalten, was die Hyundai-Fahrerin zu spät bemerkte und mit dem VW kollidierte. Glücklicherweise blieben beide Autofahrer bei dem Zusammenstoß unverletzt. Allerdings entstand an ihren Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Konrad-Adenauer-Straße. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

