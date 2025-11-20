Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebstahl in Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag wurde ein Auto in der Erfurter Innenstadt gestohlen. Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde der Opel eines 46-Jährigen von einem Parkplatz am Juri-Gagarin-Ring gestohlen. Das Auto hatte einen Wert von etwa 4.000 Euro. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls nach dem Opel. (SO)

