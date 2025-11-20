Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug aus einem Transporter
Erfurt (ots)
Dienstagnacht hatten es Unbekannte auf einen Transporter im Erfurter Stadtteil Stotternheim abgesehen. Das Fahrzeug war in der Straße "Neue Straße" abgestellt gewesen. Die Täter öffneten das Auto ohne Beschädigungen zu verursachen und entwendeten hochwertiges Werkzeug der Marke Hilti im Wert von circa 6.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren an dem Opel und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. (SO)
