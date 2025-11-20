PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug aus einem Transporter

Erfurt (ots)

Dienstagnacht hatten es Unbekannte auf einen Transporter im Erfurter Stadtteil Stotternheim abgesehen. Das Fahrzeug war in der Straße "Neue Straße" abgestellt gewesen. Die Täter öffneten das Auto ohne Beschädigungen zu verursachen und entwendeten hochwertiges Werkzeug der Marke Hilti im Wert von circa 6.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren an dem Opel und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

