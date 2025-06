Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecs gestohlen

Hückeswagen (ots)

Zwischen 18 Uhr am Donnerstag (19. Juni) und 14 Uhr am Samstag haben Unbekannte ein Pedelec aus einer Tiefgarage am Bahnhofsplatz gestohlen. Der Besitzer hatte das hellgraue Pedelec der Marke Ghost (Modell Teru Y Universal) abgestellt und mit einem Schloss gesichert. In der Bevertalstraße, auf Höhe der Einmündung "Niederlangenberg" entwendeten Unbekannte zwischen 18 und 20:30 Uhr am Freitag (20. Juni) ein schwarzes Pedelec der Marke Bergamont (Modell E-Horizon). Das Pedelec war mit einem Schloss an der Leitplanke angeschlossen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

