POL-GM: Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Radevormwald (ots)

Am Freitagabend (20. Juni) kam es auf der L81 im Kreuzungsbereich der Elberfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen zu Fuß von der Unfallstelle flüchteten. Ein 39-jähriger fuhr gegen 20:45 Uhr in seinem Tesla auf der L81 in Richtung Elberfelder Straße. Im Einmündungsbereich zur Elberfelder Straße kam ihm plötzlich mit quietschenden Reifen ein Ford entgegen. Beide Autos stießen frontal zusammen. Dann stiegen zwei Personen aus dem Ford aus und flüchteten fußläufig von der Unfallstelle. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Ford nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Eine Nahbereichsfahndung nach den zwei flüchtigen männlichen Personen verlief negativ. Sie können wie folgt beschrieben werden: beide hatten schwarze Haare, eine dünne Statur und waren etwa 1,80 Meter groß. Einer circa 17 bis 19 Jahre alt und mit einem weißen T-Shirt, einer Jeanshose und einer schwarzen Mütze bekleidet. Der andere war circa 20 bis 23 Jahre alt und trug ein rotes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Mütze. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

