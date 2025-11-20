PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad aus Garage gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Dienstagnacht hatten es Diebe auf eine Garage in Gebesee abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Objekt in der Ringlebener Straße und stahlen ein Flyer E-Bike im Wert von über 3.500 Euro. Einen Sachschaden verursachten die Unbekannten dabei nicht. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 20.11.2025 – 14:27

    LPI-EF: Ladendiebstahl endet mit Untersuchungshaft

    Erfurt (ots) - Ein Ladendiebstahl in Erfurt endete gestern für einen 27-jährigen Mann mit weitreichenden Folgen. Der Tatverdächtige stahl kurz nach 14:00 Uhr in einem Supermarkt in der Kranichfelder Straße Waren im Wert von mehr als 50 Euro. Als er das Geschäft verlassen wollte, wurde er durch einen Ladendetektiv angesprochen. Der 27-Jährige zog daraufhin ein Einhandmesser aus seiner Jackentasche und bedrohte den ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:27

    LPI-EF: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug aus einem Transporter

    Erfurt (ots) - Dienstagnacht hatten es Unbekannte auf einen Transporter im Erfurter Stadtteil Stotternheim abgesehen. Das Fahrzeug war in der Straße "Neue Straße" abgestellt gewesen. Die Täter öffneten das Auto ohne Beschädigungen zu verursachen und entwendeten hochwertiges Werkzeug der Marke Hilti im Wert von circa 6.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren an dem Opel und ermittelt nun wegen des besonders schweren ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:26

    LPI-EF: Autodiebstahl in Erfurter Innenstadt

    Erfurt (ots) - Dienstagnachmittag wurde ein Auto in der Erfurter Innenstadt gestohlen. Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde der Opel eines 46-Jährigen von einem Parkplatz am Juri-Gagarin-Ring gestohlen. Das Auto hatte einen Wert von etwa 4.000 Euro. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls nach dem Opel. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
