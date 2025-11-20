Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad aus Garage gestohlen
Landkreis Sömmerda (ots)
Dienstagnacht hatten es Diebe auf eine Garage in Gebesee abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Objekt in der Ringlebener Straße und stahlen ein Flyer E-Bike im Wert von über 3.500 Euro. Einen Sachschaden verursachten die Unbekannten dabei nicht. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)
