LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad aus Garage gestohlen

Erfurt (ots) - Ein Ladendiebstahl in Erfurt endete gestern für einen 27-jährigen Mann mit weitreichenden Folgen. Der Tatverdächtige stahl kurz nach 14:00 Uhr in einem Supermarkt in der Kranichfelder Straße Waren im Wert von mehr als 50 Euro. Als er das Geschäft verlassen wollte, wurde er durch einen Ladendetektiv angesprochen. Der 27-Jährige zog daraufhin ein Einhandmesser aus seiner Jackentasche und bedrohte den ...

