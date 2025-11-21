Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei und Stadtordnungsdienst stellen flüchtigen Ladendieb

Erfurt (ots)

Polizei und Stadtordnungsdienst stellten gestern Nachmittag einen flüchtigen Ladendieb in Erfurt. Der 25-jährige polizeibekannte Mann versuchte gegen 14:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft auf dem Anger eine Hose zu stehlen. Dabei wurde er von einer Mitarbeiterin erwischt und auf den Diebstahl angesprochen. In der weiteren Folge stieß der Dieb die Geschädigte beiseite, verletzte sie dabei leicht und flüchtete mit seiner Beute im Wert von 70 Euro. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der Täter durch den verständigten Stadtordnungsdienst im Stadtgebiet festgestellt und an die Polizei übergeben werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige mit einer Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung wieder entlassen. (DS)

