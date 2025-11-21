PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld und Schmuck bei Einbruch in Doppelhaushälfte gestohlen

Erfurt (ots)

Auf Bargeld und Schmuck hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte im Norden der Landeshauptstadt abgesehen. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Donnerstag verschafften sich die Unbekannten, vermutlich durch Übersteigen des Gartentors, zunächst Zutritt zu dem Grundstück im Stadtteil Hohenwinden. Nachdem sie erfolglos versuchten ein Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss aufzuhebeln, gelangten sie schließlich durch ein Kellerfenster in das Gebäude. In dem derzeit leerstehenden und in der Renovierung befindlichen Teil des Hauses schlugen die Einbrecher dann eine Trockenbauwand ein und gelangten so in die bewohnte Hälfte. Dort entwendeten sie Bargeld und Schmuck in bisher unbekannter Höhe. Auch die Höhe des verursachten Sachschadens konnte zum Anzeigenzeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und leitete Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

