PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebstahl entpuppt sich als Einkaufsfahrt

Erfurt (ots)

Eine 70 Jahre alte Frau meldete am gestrigen Tag ihren erst vier Wochen alten Nissan, im Wert von circa 40.000 EUR, als gestohlen. Sie hatte das Fahrzeug an ihrer Arbeitsstelle am Wiesenhügel abgestellt und nach kurzer Zeit nicht mehr vorgefunden. Die Überprüfung mehrerer möglicher Standorte blieb zunächst ohne Erfolg. An der Wohnanschrift in Kerspleben wurden die Beamten jedoch fündig. Es stellte sich heraus, dass der Ehemann das Auto genutzt hatte, ohne seiner Frau Bescheid zu geben. Er wollte seine Frau überraschen und erledigte bereits den Einkauf. Die Anruferin zeigte sich erleichtert und bedankte sich bei den Einsatzkräften. Für den Ehemann dürfte es dennoch eine Standpauke geben und er wird vermutlich das nächste Mal seiner Frau Bescheid geben, wenn er das Auto nimmt. (L.E.)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 11:51

    LPI-EF: Ladendiebstahl und gefährliche Körperverletzung in Sömmerda

    Sömmerda (ots) - Ein renitenter Ladendieb beschäftigte gestern Nachmittag die Polizei in Sömmerda. Gegen 15:45 Uhr betrat der 43-Jähriger einen Supermarkt in der Mainzer Straße. Dort steckte er Handyzubehör und Unterwäsche im Wert von knapp 55 Euro ein. Als der polizeibekannte Mann den Markt wieder verlassen wollte, wurde er durch den Ladendetektiv zur ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 10:02

    LPI-EF: Zwei Mülltonnen in der Innenstadt angezündet - Zeugen gesucht

    Erfurt (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden kam es in Erfurt zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Im Bereich der Michaelisstraße/Pergamentergasse setzten Unbekannte kurz vor 04:00 Uhr zwei Mülltonnen in Brand, so dass diese vollständig ausbrannten. Zudem wurde durch das Feuer ein Stromkasten in Mitleidenschaft gezogen und angeschmort. Wie hoch der ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 10:02

    LPI-EF: Bargeld und Schmuck bei Einbruch in Doppelhaushälfte gestohlen

    Erfurt (ots) - Auf Bargeld und Schmuck hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte im Norden der Landeshauptstadt abgesehen. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Donnerstag verschafften sich die Unbekannten, vermutlich durch Übersteigen des Gartentors, zunächst Zutritt zu dem Grundstück im Stadtteil Hohenwinden. Nachdem sie erfolglos versuchten ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren