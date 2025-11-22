Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebstahl entpuppt sich als Einkaufsfahrt

Erfurt (ots)

Eine 70 Jahre alte Frau meldete am gestrigen Tag ihren erst vier Wochen alten Nissan, im Wert von circa 40.000 EUR, als gestohlen. Sie hatte das Fahrzeug an ihrer Arbeitsstelle am Wiesenhügel abgestellt und nach kurzer Zeit nicht mehr vorgefunden. Die Überprüfung mehrerer möglicher Standorte blieb zunächst ohne Erfolg. An der Wohnanschrift in Kerspleben wurden die Beamten jedoch fündig. Es stellte sich heraus, dass der Ehemann das Auto genutzt hatte, ohne seiner Frau Bescheid zu geben. Er wollte seine Frau überraschen und erledigte bereits den Einkauf. Die Anruferin zeigte sich erleichtert und bedankte sich bei den Einsatzkräften. Für den Ehemann dürfte es dennoch eine Standpauke geben und er wird vermutlich das nächste Mal seiner Frau Bescheid geben, wenn er das Auto nimmt. (L.E.)

